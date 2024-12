Nach Pfefferspray-Angriff schlug Flüchtling zu

Mit dem Messer in der Hand

Den mutmaßlichen Täter fand der Betreuer in dessen Zimmer. Er stand mit einem Messer in der Hand vor dem Spiegel und wusch sich das Gesicht. Nachdem ihm die Waffe abgenommen worden war, kam langsam der Hintergrund der Handgreiflichkeiten ans Tageslicht. Im Zuge des Disputs soll dem 17-Jährigen zunächst Pfefferspray in die Augen gesprüht worden sein. Ohne etwas sehen zu können, habe er danach wild um sich geschlagen, den Mitbewohner getroffen und dessen Nase gebrochen. Gegen die zwei Burschen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, sie sollen verlegt werden.