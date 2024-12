„Nicht gut genug!“ Norweger knallhart aussortiert

„Natürlich wünsche ich mir, dass Johannes gute Rennen zeigt. Er ist von sich selbst wahrscheinlich am meisten enttäuscht, weil er nicht in der Lage ist, das zu zeigen, was er gut kann. Er hatte jetzt einige Rennen, in denen er nicht gut war“, meinte Teammanager Per-Arne Botnan gegenüber TV2. Der 27-Jährige sei einfach „nicht gut genug“ gewesen.