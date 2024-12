Klauß nach 2:2-Show: „War extrem guter Fußball“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Ich hatte das Gefühl, dass so ein Spiel kommen wird. Aus unserer Sicht haben wir zwei Gesichter gezeigt. Es waren Phasen dabei, wo wir richtig gut gespielt haben, mit tollen Kombinationen, durch die wir uns viele Chancen im letzten Drittel erspielt haben. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Probleme gehabt mit ihren Chip-Bällen auf die Stürmer, wir konnten das Zentrum nicht so gut schließen wie gewollt. Es war ein unglaubliches Spiel für den neutralen Zuschauer. Es ist so viel passiert, es wurden Chancen vergeben, auch ein Elfmeter und viele Tore geschossen.“