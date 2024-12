Dieser „Sister-Act“ hatte es gewaltig in sich

Spannend und dramatisch

Der „Sister-Act“ hatte es dann im Padeldome Erdberg gewaltig in sich, war an Spannung und dramatischen Momenten kaum zu überbieten. Bianca Ambros und ihre Doppelpartnerin Annina Ebhardt verloren nach vergebenem Matchball gegen Chiara Ambros und Lisa-Marie Peleska mit 6:2, 5:7, 4:6. Bianca meinte: „Mit Matchball zu verlieren ist immer bitter. Am Ende haben sie verdient gewonnen.“ Chiara war mit ihrer Leistung nur bedingt zufrieden: „Den ersten Satz habe ich komplett verschlafen. Bianca hat besser gespielt als ich.“