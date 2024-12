Lamparter bei Jubiläumssieg von Riiber Dritter

Auch seine ÖSV-Teamkollegen Martin Fritz (8.) und Franz-Josef Rehrl (9.) landeten noch in den Top Ten. Stefan Rettenegger wurde Elfter. Sein Bruder Thomas Rettenegger fiel in der Loipe vom dritten auf den 15. Endrang zurück. Die Männer bestreiten am Sonntag in Norwegen noch einen Kompakt-Wettkampf. Für die Frauen steht der nächste Einsatz erst in zwei Wochen in Ramsau auf dem Programm.