Wilder Abflug! Saisonende für Speed-Spezialisten

Podestplatz in Garmisch-Partenkirchen

Besonders bitter: Erst in der vergangenen Saison hatte Bosca mit Rang zwei im Super-G von Garmisch-Partenkirchen seinen ersten Podestplatz erreicht. In den Super-G‘s von Wengen, Kvitfjell und Saalbach fuhr er in die Top Ten. Das erste Training in Beaver Creek hatte Bosca noch auf Rang 32 beendet. Bosca wird sich nun eher auf ein Comeback für die Saison 2025/2026 konzentrieren müssen. Dann steht mit den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina ein echtes Highlight für den Italiener auf dem Programm.