Bestzeit für Hrobat im 1. Training in Beaver Creek

Im Super-G hat der ÖSV neun Startplätze. Die Aufgebote für die drei Rennen in Beaver Creek – das Wochenende wird mit einem Riesentorlauf abgeschlossen – werden laut Verband nach dem Abfahrtstraining am Donnerstag bekannt gegeben. Das zweite für Mittwoch angesetzte Training wurde nach der erfolgreichen Durchführung am Dienstag gestrichen.