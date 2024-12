Neue Airbag-Pflicht wird für Skiwelt zum Bumerang

Was er tat, „Hemi“ wird am Freitag bei seinem Comeback nach monatelanger Pause in der Abfahrt von Beaver Creek Airbaglos fahren – eine Ausnahmeregelung samt Verzichtserklärung macht es möglich. Womit die Pflicht der FIS zur hausgemachten Farce wird. International sollen etwa 40 Ausnahmeregelungen von den nationalen Verbänden gewährt worden sein, so etwa auch bei Daniel Danklmaier, Otmar Striedinger und Vincent Kriechmayr.