Abfahrt der Herren in Beaver Creek ab 19 Uhr LIVE

Kriechmayr einziger Siegläufer

Glaubt man den Aussagen von Trainern und Sportlern, sind die Voraussetzungen heuer etwas anders. Die Vorbereitung in Chile und in der Heimat verlief diesmal nach Plan. Beim Feinschliff in Copper Mountain machte man beim Vergleich mit der Konkurrenz, so heißt es, keine schlechte Figur.