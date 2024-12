Meta schließt Verträge mit Solarstrom-Anbieter

Microsoft hatte im September angekündigt, ab 2028 wieder Strom vom derzeit stillgelegten Reaktor 1 im Atomkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania zu beziehen. Das Akw war 1979 Schauplatz des schwerwiegendsten Atomunfalls in der Geschichte der USA, als es in Reaktor 2 zu einer partiellen Kernschmelze kam. Rund 140.000 Menschen flohen aus der Umgebung oder wurden evakuiert.