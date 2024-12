„Bin besser weggekommen, als der FC Bayern selbst“

Sportlich könne Nagelsmann hinter jeder Entscheidung, die er getroffen hat, stehen, inhaltlich würde er mittlerweile durchaus das ein oder andere so nicht wiederholen: „Da gab es Momente, in denen ich Entscheidungen getroffen habe in meiner Zeit bei Bayern, die ich jetzt im Nachgang anders entscheiden würde. Das sind inhaltliche Entscheidungen, wo schon sehr viele Strömungen sind. Da sind Dinge in so einem großen Verein, die an einem Montag als herausragend gut gesehen werden, an einem Dienstag aber nichts mehr wert sind. Da habe ich gelernt, dass man ein bisschen mehr aufpassen muss.“