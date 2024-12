Ist ein Schokolade-Nikolo halal oder haram?

Kindergärten und Schulen Feiern vorzuschreiben, halte ich nicht für sinnvoll. Vor allem, wenn diese Feste einen religiösen Ursprung haben. Dass in immer mehr Kindergärten das Nikolausfest nicht mehr gefeiert werden soll, hat mich dennoch befremdet. Weshalb? In über dreißig Dienstjahren hatte noch nie ein Schüler Probleme mit einem Schokolade-Nikolo in seinem selbst gebastelten Stiefel.