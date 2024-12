Bundesliga-Reform: Neue Regeln ab nächster Saison

UEFA-Gelder für Zweitligisten

Beschlossen wurde weiters, dass in dieser Spielzeit auch die Zweitliga-Klubs von den Europacup-Ausschüttungen – die UEFA verteilt rund sieben Prozent ihrer Einnahmen aus den Klubbewerben an jene Vereine, die sich nicht international qualifizieren – profitieren. Die Zahlungen an Österreich fallen diesmal höher aus, weil mit Sturm Graz und Red Bull Salzburg zwei Bundesligisten an der Ligaphase der Champions League teilnehmen. Neben den acht Oberhaus-Mannschaften, die heuer nur national auftreten, werden daher auch die Zweitligisten solidarisch berücksichtigt.