Dieser Oberkärntner Honig ist Gold wert!

100 Bienenvölker summen am Heizelsberg in Krems herum und produzieren fleißig Honig: Daraus gewinnt Familie Brandstätter verschiedenste Sorten und weitere Produkte wie Liköre, Balsam, Lippenstift. „Etwa eine Tonne an Produkten werden im Jahr verkauft“, erzählt Imker und Obmann des Bienenzuchtvereins Eisentratten Traugott Brandstätter, dessen Honig Gold wert ist.