Hauser bei Jeanmonnot-Sieg in Kontiolahti Sechste!

„Es war ein sehr cooler Start für mich und mit nur einem Fehler am Schießstand bin ich richtig happy. So in die Saison zu starten und gleich bei der Flower Ceremony dabei zu sein, ist natürlich super und freut mich einfach riesig“, sagte Hauser. Die 30-Jährige hatte die gesamte Saisonvorbereitung abseits des ÖSV-Teams absolviert.