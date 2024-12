US-Star Taylor Swift dominiert Spotify-Charts 2024

Das meistgestreamte Lied international war Sabrina Carpenters Hit „Espresso“. Dahinter folgen „Beautiful Things“ von Benson Boone, „Birds of a Feather“ von Billie Eilish, „Gata Only“ des chilenischen Sängers FloyyMenor und „Lose Control“ des US-Amerikaners Teddy Swims. Nach Swift stammen die auf Spotify international beliebtesten Alben von Billie Eilish („Hit Me Hard and Soft“), Sabrina Carpenter („Short n‘ Sweet“), Karol G („Mañana será bonito“) und Ariana Grande („eternal sunshine“).