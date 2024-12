18-Jähriger sorgt nach 12 Jahren für ÖSV-Comeback

„Ich habe in der vergangenen Saison gute Fortschritte gemacht und jetzt auch eine sehr gute Vorbereitung bei perfekten Bedingungen am Kitzsteinhorn absolviert. Dabei habe ich mich vor allem darauf konzentriert, meine Tricks zu festigen“, sagte Lechner vor seinem Debüt für Rot-Weiß-Rot am Freitag im chinesischen Secret Garden. Sein Fernziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026. Als bis dato letzter Österreicher war Johannes Handle im August 2012 in Neuseeland für Österreich im Halfpipe-Weltcup am Start.