Leipzig gegen Eintracht Frankfurt 20.45 Uhr LIVE

In der möglicherweise tiefsten Krise seit dem Aufstieg in die deutsche Bundesliga stellt sich bei RB Leipzig die Frage, wie lange Trainer Marco Rose noch bleiben darf. Zumindest das DFB-Pokal-Achtelfinale heute gegen Eintracht Frankfurt bekommt der 48-Jährige als weitere Bewährungsprobe, wie Sportchef Marcel Schäfer am Samstag nach dem 1:5 gegen den VfL Wolfsburg klarstellte.