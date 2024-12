Pep legt sich nach Pleite mit Liverpool-Fans an

„Hat in Brighton angefangen“

An der aktuellen Krise der „Skyblues“ ändert das allerdings nicht. Wettbewerbsbergreifend steht die Pep-Truppe seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg da, sechs davon gingen verloren. Ein Grund, sich über seine Person lustig zu machen, sei das jedoch keiner, gab sich Guardiola nach dem Spiel enttäuscht: „Alle Stadien wollen mich gefeuert sehen. Es hat in Brighton angefangen. Vielleicht liegen sie richtig bezüglich der Ergebnisse, die wir gerade erzielen. Aber ich habe das in Anfield nicht erwartet, nicht von den Leuten in Liverpool. Wir haben immer unglaubliche Duelle. Aber es ist okay, das ist Teil des Spiels und ich verstehe es.“