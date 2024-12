Liverpool gegen Manchester City – ab 17 Uhr LIVE

Liverpool kommt außerdem entgegen, dass sich ManCity aktuell in einer Formkrise befindet. Sechs Spiele in Folge (darunter fünf Niederlagen) konnte der englische Meister nicht gewinnen, in der Champions League gaben Pep Guardiolas Schützlinge am Dienstag eine 3:0-Führung gegen Feyenoord aus der Hand.