Kontiolahti: Fünfter Platz für ÖSV-Frauen-Staffel

„Beim ersten Staffelrennen der Saison einen fünften Platz zu holen, ist richtig cool und gibt natürlich Mut und Motivation für die weiteren Wettkämpfe“, resümierte Hauser. Alles in allem seien sie und ihre Teamkolleginnen sehr glücklich mit Platz fünf. „Mit meinem Rennen war ich ebenfalls happy, auch wenn es auf der Loipe schon richtig hart war und ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe“, fügte die Tirolerin an.