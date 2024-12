Red Bull Salzburg beendet Siegesserie von Linz!

Intensiver und ausgeglichener Schlager

Den Fans in Salzburg wurde ein intensiver und ausgeglichener Schlager zweier Teams in Hochform geboten. Linz-Stürmer Nico Feldner vergab die erste ganz große Chance, kurz danach gingen die Heimischen in Führung. Lukas Schreier fälschte einen Schuss von Luca Auer ab (13.).