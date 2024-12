Springender Prof. Wacko sorgt für laute Lacher

Bereits in diesem jungen Alter verdiente er mit seinem Können jede Menge Geld – „mehr als meine Eltern gemeinsam“, gibt er zu. Doch wie das Leben nun mal so spielt, ist es von Höhen und Tiefen geprägt. Durch Engagements in Las Vegas, in TV-Shows, Filmen war und ist er gefragt. Mit einer schweren Erkrankung seiner Frau wurde er auf den Boden der Tatsachen heruntergebracht. „Während sie monatelang im Krankenhaus war, habe ich auf unsere beiden Söhne geschaut und den Haushalt geschmissen. Turnen konnte ich währenddessen nicht, ich musste Verträge canceln. Das nötige Geld verdiente ich daher beim Milch-Ausführen, Regale schlichten und in Fabriken“, erzählt der Mann mit dem Nikolaus-Gesicht, der mit seinem prägnanten, grauen Rauschebart gleich mehrere Rollen abdeckt – bei einer Peter Pan-Performance mit seinem Trampolin gab er den Captain Hook.