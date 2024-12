Vor Schulbeginn landet das Handy in der „Garage“

„Handy in der Schule als Risiko: Experten fordern jetzt Verbot“, titelte die „Krone“ am vergangenen Mittwoch. An der Polytechnischen Schule in Ottensheim (OÖ) hat man dafür seit Schulbeginn bereits eine Regelung gefunden. Auch in der Pause bleiben dort die Handys weggesperrt. Die „Krone“ war dort.