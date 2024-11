Projekt Formel 1: „Wüsten-Geld“ für Audi-Werksteam

Die Qatar Investment Authority hat Medienberichten zufolge fast 30 Prozent des Teams übernommen, das auch im kommenden Jahr noch unter dem Namen Sauber antreten wird. Ab 2026 sollen zwei Audis in der Startaufstellung stehen. Die langfristig angelegte Investition von QIA bedeute einen „beträchtlichen Kapitalzufluss“ für das Team, hieß es. Mit den Millionen aus Katar kann Audi die Standorte Neuburg an der Donau in Deutschland und Hinwil in der Schweiz ausbauen und modernisieren.