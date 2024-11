Teilverkauf nach Katar? Wirbel um Formel-1-Team

Was würde ein Deal bedeuten?

„Sport1“ berichtet, dass sich Audi aufgrund der aktuellen Krise in der deutschen Automobilindustrie kein „Spielzeug in der Königsklasse“ mehr leisten könne. Eine Situation, die auch in Katar mit Interesse verfolgt wurde. Dort soll man bereit sein, bis zu einer Milliarde Euro in den Rennstall zu investieren.