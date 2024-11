„Aktion scharf“ gegen kriminelle Christkindl

Auch Alkolenker im Visier

Aber auch „normale“ Besucher sollten sich vor dem Auge des Gesetzes in Acht nehmen. Denn während vor Ort reichlich Punsch und Glühwein zu den Kekserln und Lebkuchen ausgeschenkt werden, serviert die Polizei gerne den Alkotest dazu. Vergangenes Jahr wurden alleine in der Vorweihnachtszeit 30.000 Vortests durchgeführt, in immerhin 400 Fällen hatte das eine Anzeige wegen Alkohol am Steuer zufolge. „Wer den Advent genießen möchte, sollte sich dringend auch Gedanken über eine sichere Heimfahrt machen“, so die Polizei.