Kompany: „Hoeneß? Ist doch immer dasselbe Spiel“

Kompany nimmt es mit Humor

Doch wie stehen Kompany und Sportdirektor Christoph Freund zu diesen Aussagen? Diese Frage wurde bei der PK in den Raum geworfen und vom Belgier zuerst mit einem herzhaften Lachen kommentiert. Dann setzte der 38-Jährige zur Erklärung an: „Sie müssen es doch langsam verstehen. Es ist doch immer dasselbe Spiel. Uli sagt was und kurz darauf werden wir von euch dazu befragt.“