Bayern, PSG, Barca, ManCity und Co. ab 21 Uhr LIVE

Manchester City lechzt nach Sieg

Englands Meister Manchester City (10.) hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Das 0:4 am Wochenende in der Premier League gegen Tottenham war die fünfte Niederlage in Folge, eine Premiere in der Trainerkarriere von Pep Guardiola. „Wir müssen einen anderen Weg zum Sieg finden. Das ist meine Pflicht, meine Verantwortung“, meinte der Spanier hinsichtlich einiger Ausfälle im hochkarätigen Kader. An Neuverpflichtungen in der Transferperiode denkt er aber nicht. Schon am Dienstag daheim gegen Feyenoord Rotterdam (21.) soll es auch so mit einem Sieg klappen.