Tiere sagen Danke – „Luna“

Rund 65 Samtpfoten werden als Großgruppe in unserer Anlage am Rande von Wien gehalten. Es gibt viele Ecken zum Verstecken, Spielzeug und auch gesicherte Außenbereiche, um gemütlich in der Sonne zu dösen. Ausgiebiges Kuscheln kommt natürlich nicht zu kurz. Sie alle haben bei uns Obdach mit allem, was dazu gehört, gefunden. Dennoch kann das professionelle Tierpfleger-Team nicht immer jedem unserer Schützlinge gerecht werden.