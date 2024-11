BMW R 12 S: Das Vorbild ist eine Legende

Nun soll die BMW R 12 S die alten Zeiten wiederaufleben lassen, mit lenkerfester Cockpit-Verkleidung mit getöntem Windschild, mit Kontrastnähten an der Sitzbank sowie der Lackierung in Lavaorange metallic als Reminiszenz an das Daytona Orange der R 90 S von 1975. Nur den Farbverlauf an der Verkleidung sucht man vergebens.