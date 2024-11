NÖ-Landesausstellung kommt 2028 ins Waldviertel

Nicht nur kulturell geben die Landesausstellungen in Niederösterreich Impulse – sie sind vor allem wichtiges Instrument zur wirtschaftlichen Belebung des ländlichen Raumes. Nach einem „Ausreißer“ in Wiener Neustadt im Jahr 2019 folgte 2022 Marchegg, im Jahr 2026 ist mit Mauer bei Amstetten das Mostviertel an der Reihe. Seit gestern ist bekannt: 2028 wird Gmünd im Waldviertel Schauplatz. „Das Thema Wasser als Quelle des Lebens und der Kultur steht hier im Mittelpunkt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über diese einzigartige Verbindung von Natur und Kultur.