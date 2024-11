„Dann haben wir eine gute Aufstiegschance“

„Auf uns wartet das nächste Highlight gegen ein richtig gutes Team. Wir wollen in diesem Bewerb so weit wie möglich kommen.“ Aus Trainer Jürgen Kerber sprach im „Krone“-Talk Optimismus: Rapids U19-Auswahl, mit Assen von der U18 und vom Zweierteam, gastiert am Dienstag (19, nicht live zu sehen) in der Youth League beim FC Basel. Kapitän Zivkovic und Co. haben nach dem Aufstieg gegen das hoch eingeschätzte Braga (Por) Selbstvertrauen. „Bringen wir alles auf den Platz, gibt’s eine gute Chance weiterzukommen“, so Kerber, der mit einem rund 40-köpfigen Tross um Delegationsleiter Willi Schuldes anreiste. Basel? „Körperbetonter als Braga, strukturiert, mit offensiver Ausrichtung“, weiß er vor dem Drittrunden-Hinspiel im Leichtathletik-Stadion St. Jakob.