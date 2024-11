Pacult nach 0:7: „…, dann sperren sie uns ein!“

„Dann ist man falsch am Platz“

Doch wo geht nun die Reise der Kärntner hin – in den Abstiegskampf, oder doch in die Top 6? Pacult: „Wenn wir noch einmal Platz 6 in den Mund nehmen, dann sperren sie uns ein. Denn wenn man nach so einem Ergebnis vom sechsten Platz spricht, ist man falsch am Platz.“