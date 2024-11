Säumel nach 7:0: „Gibt noch Dinge zu verbessern!“

Kosmas Gkezos (Klagenfurt-Spieler): „Der schlechteste Tag, seitdem ich in Klagenfurt bin. So eine Niederlage tut weh, es ist ein Tag zum Vergessen. Unsere Leistung war nicht gut genug, die letzten 15 Minuten vor der Pause waren katastrophal. Wir sind in der ersten Halbzeit brutal ins offene Messer gelaufen. Jetzt gilt es, diese Niederlage so schnell wie möglich abzuhaken und am Sonntag (gegen WSG Tirol) eine Reaktion zu zeigen.“