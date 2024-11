Apple Macbook Pro M4: 20-Stunden-Laptop im Test

Ziemlich genau vier Jahre ist es nun her, dass Apple seinem langjährigen Prozessorlieferanten Intel den Laufpass gegeben und damit begonnen hat, seine Macbooks mit hauseigenen Apple-Silicon-Prozessoren auszustatten. Die basieren auf der stromsparenden ARM-Mikroarchitektur, wie sie auch in Smartphones zum Einsatz kommt - und deklassieren seit Apples Umstieg regelmäßig die langsam nachziehende Windows-Konkurrenz im Akkutest. So auch der M4 im Macbook Pro – bei trotzdem beeindruckender Power.