Laufclub? „Das wäre doch eine coole Lovestory!“

Von New York nach Wien

Organisiert wird der „Social Run Club“ vom kongenialen Duo Patrik Gräftner (u.a. Eventreihe „Büroschluss“, Anm.) und Martin Schrödl, Hoteldirektor des 25hours Hotel. „Ich habe das Konzept so in New York gesehen und habe mir gedacht, das könnte man doch auch in Wien machen. Dann habe ich mich mit Martin kurzgeschlossen und der war sofort Feuer und Flamme. So ist das Ganze entstanden“, erklärt Gräftner. „Wir wollten jetzt nicht die 25. Laufveranstaltung machen, sondern das Socializing und Dating steht definitiv im Vordergrund.“