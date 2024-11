LIVE ab 17 Uhr: FK Austria Wien gegen TSV Hartberg

Die Austria schwebt in der Fußball-Bundesliga aktuell auf einer Erfolgswelle. Die in den letzten Jahren oft so gebeutelten „Veilchen“ feierten zuletzt fünf Siege in Serie und hievten sich auf Tabellenplatz 3. Heute soll im Heimspiel gegen Hartberg der sechste Streich folgen. „Wir haben gute Waffen im Lager, um Hartberg zu schlagen. Wir wollen an die letzten Spiele anknüpfen“, sagte Verteidiger Philipp Wiesinger.