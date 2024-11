LIVE ab 14.30 Uhr: BW Linz trifft auf GAK

Abgang im Winter?

Er sei auch kein Typ, der von BW davonlaufe. „Ich schätze die tagtägliche Arbeit da, es ist für mich immer noch ein Luxus, hier Trainer zu sein, ich bin Linzer, meine Familie lebt da“, gab Scheiblehner Einblick. Vorerst ist das Thema damit abgehakt. Durchzuhören war aber, dass das Thema in der Winterpause neuerlich aufkochen könnte. Scheiblehner soll auch bei Ligakonkurrent Sturm Graz, der auf Trainersuche ist, ein Thema sein. „Wir werden uns in der Winterpause Zeit nehmen, um uns in aller Ruhe um die Zukunft Gedanken zu machen“, ließ Scheiblehner alles offen.