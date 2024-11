Rossi und Kasper feiern Siege in der NHL

Marco Rossi und Marco Kasper haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL jeweils Siege eingefahren. Rossi feierte am Donnerstag (Ortszeit) mit Minnesota Wild einen 5:3-Erfolg bei den Edmonton Oilers. Beim Finalisten der Vorsaison gelang Minnesota der 13. Sieg im 19. Saisonspiel, womit das Team des 23-jährigen Vorarlbergers den zweiten Platz in der Western Conference festigte. Kasper durfte über einen späten 2:1-Heimsieg gegen die New York Islanders jubeln.