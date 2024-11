Ex-Fußballer trank „70 Bier an einem Abend“

„Ich war vom ersten Tag an Alkoholiker“, sagte Guarin dem kolumbianischen Fernsehsender „Caracol Television“ über seinen Wechsel 2016 von Inter Mailand nach China. Schon in Italien habe er immer mehr getrunken, damals aber noch den sportlichen Fokus beibehalten. „Ich habe mich zwei Tage vor dem Spiel betrunken, habe dann ein oder zwei Tore geschossen und die Mannschaft hat gewonnen“, blickte Guarin zurück. Er habe überall getrunken, „zu Hause, in der Disco, im Restaurant“.