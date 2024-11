Zwei Italiener sollen für Russland spioniert haben

Die Ermittlungen gehen auf die Ergebnisse einer komplexen Untersuchung zurück, die in Mailand in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kryptowährungen des Anti-Geldfälschungskommandos der Carabinieri in Rom durchgeführt wurde. An den Ermittlungen war auch der italienische Spionageabwehrdienst AISE beteiligt.