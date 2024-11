Harte Kindheit, Hilfe von Gott und schlaue Tricks!

Mit acht Toren führt er die Schützenliste an, trifft am Sonntag mit Blau-Weiß auf den GAK: Ronivaldo! Der „Krone“ erzählte der 35-Jährige, wie er als Kind in Brasilien in Stein-Tore traf, sich in in die Akademie schummelte, nach nur drei Monaten seine Frau heiratete und nun trotz McDonalds aufgeigt.