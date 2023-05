3200 Unterschriften gegen geplante Mega-Lagerhalle

Gespräche laufen noch

Das Areal sei seit Jahren als Aufschließungsgebiet zur Industrie-Nutzung deklariert, entgegnet man im Rathaus. „Ein Logistikzentrum für Produkte, die wir alle täglich brauchen, ist nachhaltig sinnvoll“, so SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. REWE will die Causa nicht kommentieren. „Wir befinden uns in einem sehr frühen Stadium, und es finden viele Gespräche statt, um offene Punkte zu klären und den weiteren Projektverlauf festzulegen“, heißt es.