Zauberhafter Lichterglanz bei Kremser Adventzauber

Ein wahres Winterwunderland wartet von 21. November bis 23. Dezember in in der Kremser Altstadt: Denn der „Kremser Adventzauber“ lockt auch heuer wieder Besucher mit einer festlich geschmückten Innenstadt in die Fußgängerzone. Hier laden Glühwein- und Punschhütten zum Verweilen und Aufwärmen ein. Auch klassische Köstlichkeiten wie Baumkuchen, heiße Maroni und frische Waffeln machen den Besuch der Altstadt zu einem besonderen Erlebnis.