Steirer wollen 310 Euro für Geschenke ausgeben

Und was liegt am häufigsten unter dem Weihnachtsbaum? Heuer gewinnt in dieser Kategorie der Gutschein mit 39 Prozent – dicht gefolgt von Kleidung (37 Prozent), Spielwaren (35 Prozent) und Kosmetika (31 Prozent). Fehlt es an Ideen, so fragt jeder Dritte die Person nach Wünschen, um Fehlkäufe zu vermeiden.