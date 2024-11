Kärntner Fußballerin trifft öfter als jeder Mann

Schon WM-Medaillen in der Tasche

In der gesamten vergangenen Saison brachte es Arthofer für Violett auf 17 Treffer – somit schießt die Polizistin jetzt schon mehr als doppelt so scharf! „Ich trainiere nicht nur Fußball, bin auch viel am Rad oder auf der Skipiste – vielleicht hilft das“, grinst Celine, die ja als ehemalige ÖSV-Kader-Athletin einige Jahre auch als Guide für die sehbeeinträchtigte Para-Läuferin Elina Stary fungiert hat – und mit ihr sogar eine WM-Silberne sowie zwei Bronzene 2021 feiern konnte.