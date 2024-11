6 Monate Abnehm-Coaching: Was bleibt wirklich?

Rückblick auf die ersten vier Monate

Als ich im Jänner mit dem Coaching bei Laurenz Staindl begann, war ich voller Neugier, aber auch Zweifel. Der Einstieg war geprägt von der Herausforderung, neue Routinen zu etablieren. Vor allem der erste Monat erforderte viel Disziplin, da ich mich an regelmäßiges Training und eine geänderte Ernährung gewöhnen musste. Die Pläne von Laurenz waren jedoch so strukturiert und nachvollziehbar, dass ich schnell Fortschritte bemerkte. Besonders das Training mit Eigengewicht und Hanteln hat mich von Anfang an begeistert – es war überraschend effektiv und ließ sich problemlos in meinen Alltag integrieren.