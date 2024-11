David konnte nach Corona ein Jahr nicht sprechen

David ist 17 Jahre alt, und so sieht sein Alltag aus: „Ich stehe in der Früh möglichst spät auf und trinke noch im Liegen ein großes Glas Wasser, damit es mit dem Kreislauf überhaupt geht. Dann setze ich mich langsam auf. Zähneputzen mache ich meistens im Sitzen. Falls ich genug Kraft habe, werde ich danach in die Schule gefahren. Wenn ich am frühen Nachmittag nach Hause komme, geht meist nichts mehr und ich lege mich hin.“