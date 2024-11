„First Ladies“ des MotoGP zittern beim Finale mit

Domizia und Carola Bagnaia werden trotz kühler Temperaturen beim MotoGP-Finale in Barcelona ins Schwitzen kommen, wenn „ihr“ Francesco um seine letzte Chance auf die Titelverteidigung kämpft. Die Ehefrau des Weltmeisters und seine Schwester gehören zu den Lieblingsmotiven der TV-Regie, wenn sie in der Ducati-Box in höchster körperlicher Anspannung mitleiden.